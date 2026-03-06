Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülke genelinde orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜM PERSONEL TAHLİYE EDİLECEK"

Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle İran'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." diye konuştu.

ALİYEV'DEN SEFERBERLİK HAMLESİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından ülke genelinde orduyu bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi. Güvenlik Konseyi toplantısında alınan karar doğrultusunda Silahlı Kuvvetler, Devlet Sınır Hizmeti ve Özel Kuvvetler tam muharebe hazırlığına geçirildi.

"OPERASYONA HAZIR OLUN" MESAJI

Aliyev, silahlı kuvvetlerin her türlü operasyona hazır olması gerektiğini belirterek askeri birliklerin savaş mevzilerine sevk edilmesi ve yedek personelin göreve çağrılması talimatını verdi.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

