ABD Başkanı Trump, Arakçi’nin “ABD’nin kara işgaline karşı hazırız” açıklamasının ardından, 'İran’a kara harekatı düzenlenecek mi?’ sorusuna cevap verdi. Trump, şu aşamada yapılan kara harekatı yorumlarının ‘boşuna’ olduğunu vurgulayarak aklında henüz böyle bir seçenek olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söylemişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin İran'a yönelik kara saldırısı düzenleyebileceğine ilişin iddialara yönelik, "Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir. İmam Humeyni ile İmam Hamaney’in yiğit evlatları onları bekliyor." ifadelerinde bulunmuştu.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu. Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Arakçi, hazırız demişti: Trumptan jet açıklama: İrana kara harekatı olacak mı?

"BOŞUNA YAPILMIŞ BİR YORUM"

Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi. Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.

AKLINDAKİ İRAN LİDERİ ADAYLARININ ÖLMEMESİ İÇİN "ADIM ATIYOR"

İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti. Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.

Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

