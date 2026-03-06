İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması" programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, LGS birincilerine verilen burslarla ilgili açıklamada bulundu. Gül, LGS birincileri burs miktarı Ramazan'a özel 10 bin TL'ye yükselttikleri bilgisini verdi.

LGS’de 500 tam puan alarak İstanbul’daki liseleri tercih eden öğrenciler için burs desteği sürdürülüyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları projesi kapsamında başarılı öğrencilere aylık 6 bin lira burs veriliyor. Ancak Ramazan ayına özel olarak burs miktarında artış yapıldı. Haberi İstanbul Valisi Davut Gül verdi.

İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması" programında, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, LGS’den 500 tam puan alan ve YKS’de ilk bine giren, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Türkiye Yüzyılı Çocukları ile bir araya geldi.

İFTAR SOFRASINDA DUYURDU

İstanbul Çocukları Vakfı tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Çocukları projesine değinen Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız, her birinize selam ve sevgilerini iletti. Türkiye Yüzyılı Çocukları projemizin özeti şu; 500 tam puan almış, İstanbul’umuzdaki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına İstanbul Çocukları Vakfı olarak, hayırseverlerimizin desteği ile burs veriyoruz. Ailenizin, milletimizin, devletimizin gurur duyduğu öğrenciler olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bunları yaparken en büyük gücümüz, İstanbul Çocukları Vakfı’nın mütevelli üyeleri. Hayırseverlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun. Her ay sizlere 6’şar bin TL burs veriyoruz. Bu sefer, bayram dolayısıyla hesaplarınıza 10 bin TL yatıracağız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI LGS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme tarihi hakkında da konuşan Vali Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi" kapsamında, burs ödemelerinin 6 Mart 2026 Cuma günü yatırılacağını duyurdu.

