ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderleri Oval Ofis’te ağırladı. Trump’ın masasının etrafında toplanan heyet, Trump'ın zor zamanlarda ülkeye liderlik edebilmesi için dua ederken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş Orta Doğu’yu kasıp kavururken, ABD Başkanı Trump Oval Ofis’te dikkat çeken bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen dini liderler, siyasetçiler ve danışmanlardan oluşan bir heyeti ağırladı.

ABD BAŞKANI İÇİN DUA ETTİLER

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen görüntülerde, papazların Trump’ın etrafında toplanarak ellerini omuzlarına koyduğu ve başkan için dua ettiği görüldü.

Beyaz Saray'dan gelen görüntüler olay oldu! Savaşın 7. gününde Trump için dua seansı düzenlediler

Dini liderlerin ettiği dua ise şöyle:

"Senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz. Başkanımıza destek vererek, senin bereketinin ve lütfunun devamlı onun üzerinde olması için dua ediyoruz."

Duanın devamında ise, Allah’tan Trump’ın kalbine ve zihnine bilgelik vermesi, zor zamanlardan geçerken başkana rehberlik etmesi dileniyor.

Törenin düzenlenme nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, dua metnindeki "bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlar" ifadesi dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası