ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Amerikan Futbol Ligi (MLS) şampiyonu Inter Miami ve takım kaptan Lionel Messi'yi ağırladı.

Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez MLS Kupası'nı kazanmasını ardından Beyaz Saray'da bir resepsiyona katıldı ve kaptan Lionel Messi, Başkan Donald Trump'a bir hediye sundu. Törene katılan diğer Inter Miami yıldızları arasında Luis Suarez , Tadeo Allende ve Rodrigo De Paul de yer aldı.

"O SENİN BÜYÜK BİR HAYRANIN"

Lionel Messi'ye oğlunun hayranı olduğunu söyleyen Donald Trump, "Gerçekten yetenekli insanları onurlandırıyoruz. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme şansına sahip olmadığı bir şeyi söylemek benim için büyük bir ayrıcalık: 'Beyaz Saray'a hoş geldin, Lionel Messi. Oğlum bana 'Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. 'Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye cevap verdim. 'Messi gelecek' dedi. O senin büyük bir hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Lionel Messi'yi Beyaz Saray’da ağırladı

INTER MIAMİ'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Inter Miami, 6 Aralık'ta Fort Lauderdale'deki Chase Stadyumu'nda Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek 2025 Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı kazandı. Arjantinli süperstar Lionel Messi ise üst üste ikinci sezonda ligin MVP'si seçildi. 2020'de faaliyete başlayan ve David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

BEYAZ SARAY'I ZİYARET GELENEĞİ

DC United, 1998'deki kupa zaferinin ardından Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk MLS takımı olmuş, LA Galaxy ise 2011, 2012 ve 2014 yıllarında kazandığı şampiyonluklarla birden fazla kez Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

