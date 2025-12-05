Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, ABD Başkanı Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verdi.

2025 Nobel Barış Ödülü'nü sık sık kendisinin alması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün sahibi oldu.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, bu yıl ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Trump'a verdi.

Ödül sonrası bir konuşma yapan Trump, "Bu gerçekten hayatımın en büyük onurlarından biri." dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a altın kupa, madalya ve sertifika hediye etti.

FIFA, bu yeni ödülün, "barış için olağanüstü ve istisnai eylemlerde bulunarak dünyadaki insanları birleştiren" kişiye verileceğini duyurmuştu.

