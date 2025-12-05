Paris, Euromonitor’un 2025 listesinde üst üste beşinci kez dünyanın en çekici şehri seçildi. Türkiye ise uluslararası ziyaretçi sıralamasında güçlü konumuyla dikkat çekti. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’a girmesi, Türkiye’nin küresel turizmdeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Fransa’nın başkenti Paris, Euromonitor International’ın hazırladığı En İyi 100 Şehir Destinasyonu Endeksinde bir kez daha zirveye yerleşerek üst üste beşinci kez “dünyanın en çekici şehri” unvanını aldı. Rapora göre Paris, güçlü turizm politikası ve gelişmiş altyapısıyla yoğun ilgiye karşı fazlasıyla hazırlıklı.

Endeks; turizm, sürdürülebilirlik, ekonomik performans, sağlık ve güvenlik gibi birçok kritere göre şehirleri değerlendiriyor. 2025 sıralamasında Avrupa yine öne çıktı; Madrid 2., Roma ve Milano 4. ve 5., Amsterdam 7., Barselona ise 8. sırada yer aldı. Geçen yıl ilk 10’dan düşen Londra ise gerilemeye devam ederek bu yıl 18. sıraya indi.

NEW YORK ABD’NİN TEK TEMSİLCİSİ

Asya-Pasifik bölgesi bu yıl güçlü bir performans gösterdi. Tokyo 3., Singapur 9., Seul ise 10. sıraya yükseldi. Tokyo aynı zamanda turizm altyapısında dünyada 3. sırada bulunuyor. ABD’de ise New York, 6. sıradaki yeriyle ilk 10’a giren tek Amerikan şehri olmayı sürdürdü.

İstanbul 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5.. sırada

İSTANBUL VE ANTALYA İLK 10’DA

Rapora göre 2025 yılında uluslararası varışların zirvesinde Bangkok yer alıyor. Şehrin bu yıl 30,3 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Hong Kong 23,2 milyonla 2., Londra ise 22,7 milyonla 3. sırada.

Türkiye ise uluslararası turist ilgisinde güçlü konumunu koruyor. İstanbul 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5., Antalya ise 18,6 milyonla 8. sırada yer alarak Türkiye’den iki şehri ilk 10’a sokmayı başardı. Bu tablo, Türkiye’nin küresel turizmdeki rekabet gücünü yeniden ortaya koyuyor.

Antalya 18,6 milyonla 8. sırada yer aldı

TURİZMDE YENİ DÖNEM: HACİM DEĞİL, DEĞER ODAKLI ZİYARETÇİ

Euromonitor International, şehirlerin aşırı turizme karşı önlem olarak artık daha uzun süre kalan, daha fazla harcayan ve çevreye duyarlı turistleri hedeflediğini belirtiyor. Güvenlik kaygıları ve artan turizm akışı nedeniyle pek çok ülke giriş ücretlerini yükseltmeye ve elektronik seyahat yetkilendirme sistemlerini genişletmeye hazırlanıyor. AB’nin yeni seyahat yetkilendirme sistemi 2026’da daha yüksek ücretlerle devreye girecek. Japonya da 2028’e kadar yeni bir elektronik izin sistemi planlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası