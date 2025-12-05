Isparta’da kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir’in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Özdemir’in cansız bedeni, dağlık alanda yanmış bir aracın yanında bulunurken, cesedin baş kısmının olmadığı tespit edildi.

Sabah saatlerinde Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü hareketlendi. Dağlık bölgede yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORMUŞ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Özdemir'in olaydan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Özdemir'in dün saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir'in ölümüne ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur.

Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

