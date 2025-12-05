Kırıkkale’de bir avukatlık bürosunda yapılan boşanma görüşmesi kanlı bitti. Kayınpederin tabancayla açtığı ateşte gelinin kız kardeşi öldü, gelin ağır yaralandı. Kaçan şüpheli için geniş çaplı arama sürüyor.

Dehşete düşüren olay Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E isimli adam oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer'le bir araya geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, gelini ve gelininin kız kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder gelinini ve kız kardeşini vurdu

NİLGÜN GEÇER KURTARILAMADI

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder gelinini ve kız kardeşini vurdu

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder gelinini ve kız kardeşini vurdu

Öte yandan, olay sırasında avukatlık bürosunda bulunan tarafların yakınları da fenalık geçirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası