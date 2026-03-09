Brezilya'da oynanan Minas Gerais Eyalet Şampiyonası finalinde Cruzeiro ile Atletico Mineiro takımlarının karşılaştığı mücadelede çıkan olaylar nedeniyle 23 kırmızı kart çıktı.

Brezilya'da oynanan Cruzeiro - Atletico Mineiro karşılaşmasının son saniyelerinde çıkan olaylar sonucunda toplam 23 futbolcu kırmızı kart gördü.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Uzatma dakikalarının bitimine yaklaşık 10 saniye kala, Atlético Mineiro kalecisi Everson ile Cruzeiro’nun hücum oyuncusu Christian arasında yaşanan pozisyon gerginliğe yol açtı. Christian’ın şut girişimi sonrası Everson’a çarpmasıyla kaleci rakibini dizleriyle yere itti ve bu müdahale kısa sürede iki takım oyuncularının birbirine girmesine neden oldu.

23 KIRMIZI KART ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen olaylar sonucunda neredeyse tüm futbolcular saha içerisinde kavgaya karıştı. Mücadelenin hakemi maçı tatil etti ve maç sonundaki raporlarında 23 futbolcunun kırmızı kartla cezalandırıldığını yazdı.

OLAYLI MAÇ TARİHE GEÇTİ

23 kırmızı kartın çıktığı müsabaka, Brezilya futbolunda en çok kırmızı kart çıkan karşılaşma oldu. Brezilya'da kırmızı kart gören futbolcuların uzun süreli cezalar alması bekleniyor.

"FİNALİ YÖNETMEKTEN KORKTU"

Kırmızı kartla cezalandırılan oyunculardan Atletico Mineiro kaptanı Hulk, "Hakemin otoritesi yoktu. Gerekirse bir, iki ya da üç oyuncuyu oyundan atmalıydı. Finali yönetmekten korktu." sözleriyle hakemi eleştirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası