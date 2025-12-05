Ankara’da 11 yaşındaki engelli Adnan’ın, 2 kardeşiyle birlikte bir kümeste yaşadığı ortaya çıktı. Amca ve yengenin çocuklara bakmak için devletten 30 bin lira aldığı öğrenildi. Komşular ise yengenin çocuklara işkence ettiğini sürekli duyduklarını ancak olayın yıllar sonra fark edildiğini belirtti.

Ankara’da ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. 11 yaşındaki engelli bir çocuğun, amcası tarafından güvercin kümesi olarak kullanılan derme çatma bir yapıya kapatıldığı ve yıllarca burada yaşamaya zorlandığı ortaya çıktı.

Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğuna kendi evinde baktığı, biri engelli olan 3 yeğenini de güvercinlerin ve tavukların olduğu kümese attığı öğrenildi.

Adnan'ı kümese atan amca ve yengenin yaptıkları bununla da kalmamış! Pes dedirten vicdansızlık

Mahalledeki bir vatandaş, olayı fark etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve sosyal medya fenomenine ihbarda bulundu.

"YENGE İŞKENCE YAPIYORMUŞ"

Sosyal medya fenomenine ve bakanlığa kümeste kalan çocuklar için ihbarda bulunan Volkan Altınışık, engelli Adnan ve iki kardeşinin kümeste kaldığını 28 Kasım'da öğrendiğini belirtti.

Ardından Valiliğe ve bakanlığa da haber verdiğini söyleyen Altınışık, aynı zamanda "Ankara Abisi" isimli sosyal medya fenomenine de ihbarda bulunduğunu dile getirdi. Altınışık, "Bu çocuklar burada yatıyor kümes gibi bir yerde. Yengesine maaş bağlamışlar, düzenli olarak her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki ‘Bu kadın buna bakmıyor. Bakıyorum diye sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar' diye kendilerine söyledim" şeklinde konuştu.

PARA İÇİN 'BAKACAĞIM' DEMİŞ

Çocuklara mahallelinin yardım ettiğini ama kendilerinin durumu yeni öğrendiğini aktaran Altınışık, "Bu konunun devamlı takipçisiydim. Şimdi soğukta yatıyorlar. Vicdanen dayanamıyordum artık. Yapacağım bir şey yoktu. Ankara Abisi'ni aradım. Ankara Abisi de hemen ilgilendi, videoları attım. Hemen geldiler. Onların da hazır kurulu bir evleri vardı, oraya yerleştirdiler. Ondan sonra Sosyal Hizmetler geldi dün. Çocukları oradan da aldılar. Tabii almaları gerekiyordu. Adnan engelli olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Zaten yengesinin dört tane çocuğu var. Dört kardeş de bunlar. 8 tane çocuğa kadın da bakamaz bir nevi ama para alıp bakacağını söylüyor ama bakmıyor" ifadelerini kullandı.

Adnan'ı kümese atan amca ve yengenin yaptıkları bununla da kalmamış! Pes dedirten vicdansızlık

7 YILDIR BU HALDELERMİŞ

Kümeste sadece Adnan'ın kalmadığını, diğer kardeşlerinin de orada yaşadığını dile getiren Altınışık, "Şimdi bunların annesi yok, babası yok. Babası Suriye'ye kaçmış, annesi burada başkasıyla evlenmiş. Ben ihbarda bulundum. Artık değerlendirdiler, sağ olsun her kurum ilgilendi, geldiler. İnşallah sıcak bir yuvaları olur. Tek dileğimiz bu. Sadece engelli Adnan kalmıyordu. Adnan'ın kardeşi vardı dedi.

Altınışık, ailenin Suriye uyruklu olduğunu anlatarak, "Yenge kendi çocuklarına tabii yukarıda bakıyordu, bunlar burada kalıyordu. İşte karınları aç oluyordu. Yemek getiriyordum, bir şeyler getiriyordum. Çocuklar yedi senedir burada kalıyormuş. Ben buraya yeni geldim, bir sene oldu. Arka taraf yıkılıp bu taraf açılınca ben bunları görmeye başladım bu taraftan. Daha önce görsem daha önce müdahale ederdim ben bu olaya" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Suna Niga ise, "Üç senedir sağdan soldan yardım getiriyorum çocuklara. Ama yenge bakmıyordu. Yenge alıyordu, kendi çocuklarına giydiriyordu, Adnanlara giydirmiyordu. Biz gelirken çocukları içeri alıyordu, giderken atıyordu, yani öyle oluyordu. Yengeyle amcayı yakaladılar sonra neden atıyor diye" açıklamasında bulundu.

Öte yandan yenge ve amcanın çocuklarıyla beraber kaçtığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası