Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Yer bilimci Osman Bektaş, 2013 yılından sonra yapılan çalışmalarda beklenen İstanbul depremi riskinin düştüğüne dikkat çekti. Bektaş, "Fayın sabit durmadığını; aksine hareket ederek deprem enerjisi harcadığını gösterdi. Bu nedenle beklenen büyük atım gerçekleşmeyebilir" dedi.

Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara hattına ilişkin deprem tahminlerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi. İstanbul için sıkça dile getirilen 7.2–7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosunun mevcut fay hareketleriyle uyuşmadığını belirten Bektaş, yeni çalışmaların fayın “kilitli olmadığını” ortaya koyduğunu vurguladı.

Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Habertürk TV'ye konuşan Bektaş, Marmara’da 5 metrelik bir atımın oluşmasının ancak fayın 250 yıl boyunca hiç hareket etmeden enerji biriktirmesiyle mümkün olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “2013’ten sonra yapılan çalışmalar, fayın sabit durmadığını; aksine hareket ederek deprem enerjisi harcadığını gösterdi. Bu nedenle beklenen büyük atım gerçekleşmeyebilir. Bu durum hem depremin büyüklüğünü hem de zamanını değiştirir”

Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Marmara Fayı’nın her noktasının kilitli olmadığını, bu nedenle deprem senaryolarının yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Bektaş, İstanbul için kullanılan mevcut modellerin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Bektaş, yalnızca İstanbul’un değil Bursa’nın da ciddi deprem riski taşıdığını belirterek stres transferine dikkat çekti: “Kuzey koldaki bir deprem güneye stres aktarıyor. Bugün İstanbul ne kadar tehlike altındaysa Bursa da aynı riskleri yaşıyor.”

Beklenen İstanbul depremi için senaryo değişiyor! Osman Bektaştan ezber bozan çıkış Bektaş açıklamasında, bilimsel tahminlerin sınırlı olduğunun altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz deprem tahminlerine güvenemeyiz. Modern bilim bugün en doğru tahmini ancak yüzde 60 oranında yapabiliyor.”

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

