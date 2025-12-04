Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanat dünyasına uzun yıllar emek veren üç kurumu 2025 Özel Ödülleri ile onurlandırdı: Mustafa Ayaz Müzesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanat seçkin katkılarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin kültür ve sanat alanında uzun soluklu katkılar sunan kurumları Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile taçlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı ödüllerinin Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Akbank Sanat’a verildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Ülkemizin kültür ve sanatını güçlendiren, her geçen yıl daha ileriye taşıyan kurumlarımızı desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyerek ödül alan kurumları tebrik etti.

Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı, merhum ressam Mustafa Ayaz’ın sanatsal birikimini orijinal bir müze yapısıyla gelecek kuşaklara aktarması, Ankara’nın kültür-sanat hayatındaki benzersiz konumu ve çok yönlü sergi-eğitim faaliyetleri sebebiyle ödüle layık görüldü.

Türkiye Yazarlar Birliği ise Türkiye’nin en geniş katılımlı yazar kuruluşu olarak edebiyat, düşünce ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla ödül aldı. 2025 yılının bir diğer ödül sahibi çağdaş sanatın Türkiye’deki gelişimine uzun yıllardır yön veren Akbank Sanat oldu. Değerlendirme toplantısı, Bakan Yardımcıları Dr. Batuhan Mumcu ve Nadir Alpaslan başkanlığında 18 Kasım’da gerçekleştirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası