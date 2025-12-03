Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakımda sürdürülen tedavisinin ardından normal odaya alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir’in genel sağlık durumunun stabil olduğu ve tedavisinin olumlu seyrinin devam ettiği bildirildi.

49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, alt gastrointestinal sistemde yaşadığı kanama nedeniyle acilen hastaneye başvurmuş ve klinik bulgularının yoğun bakım gerektirmesi üzerine hemen yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bu süreçte, tekrarlayan kolonoskopik işlemler uygulanmıştı. Kanamanın tekrar etmesi üzerine girişimsel radyoloji yöntemiyle ek tedavi yapılmış ve başarılı sonuç alınmıştı.

BAŞHEKİMDEN DETAYLI AÇIKLAMA

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, oyuncunun tedavi süreci hakkında detaylı bilgi verdi:

“Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır.”

SAĞLIĞI İYİLEŞME SEYRİNDE…

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin titiz takibi altında tedavi gören Cemcir’in, önümüzdeki günlerde sağlık durumunun daha da iyileşmesi bekleniyor. Oyuncunun sevenleri ve yakın çevresi de hastanedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.



