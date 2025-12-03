Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Öcalan’ın ‘Bahçeli’ye darbe’ iddialarına ilişkin yorumuna da yer verildi. Öcalan’ın geçmiş çözüm girişimlerine karşı yapılan sabotajları hatırlattığı belirtildi. Durumu klasik bir darbe çalışması olarak görmeyen Öcalan’ın bu durumu ‘tehlikeli bir ortam yaratma çabası’ olarak değerlendirdiği açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan'a terör örgütünü lağvetmesi şartıyla "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti'nden yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada Öcalan’ın 'Bahçeli'ye darbe' iddialarına ilişkin sözlerine de yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam oluşturma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada Öcalan’ın şu sözleri yer aldı:

Günümüzde norm-dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor. İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz. 27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe, birlikte olma hedefimizin açık ifadeleridir.

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyet, geçtiğimiz hafta İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiş, görüşmede AK Parti, MHP ve DEM Parti'den vekiller de hazır bulunmuştu.

Ziyarete ilişkin açıklamada yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Asıl ihtiyaç duyduğumuz bundan sonra sürecin ivme kazanması, hızlanması, demokratikleşme için yapılması gerekenler” ifadelerini kullanmıştı.

KOMİSYON SONRASI İLK ZİYARET

Ardından DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya gitmişti.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar Faik Özgür Erol, Öcalan ile 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı'da Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk kez adaya gitti.

Haberle İlgili Daha Fazlası