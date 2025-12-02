HABER MERKEZİ
DEM heyeti İmralı'dan döndü! Komisyon'un adaya gitmesi sonrası ilk ziyaret
İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya giden DEM Parti heyeti adadan döndü. Heyet Öcalan ile 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı'da Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk kez adaya gitti.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile 'Terörsüz Türkiye' sürecini konuşmak için İmralı’ya gitti.
ÖCALAN İLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ
KOMİSYON GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK ZİYARET
