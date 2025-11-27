TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım cuma günü İmralı'ya gidiş için oylama yapmıştı. Yapılan oylamada, 32 evet, 3 ret, 2 çekimser oy kullanılmıştı. DP, DSP ve HÜDAPAR 'hayır' oyu, Yeni Yol Partisi ise 'çekimser' oy vermişti. İmralı ziyaretine AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin yanı sıra TİP ve EMEP’li üyeler de olumlu oy kullanmıştı.

Oylamanın ardından İmralı'ya gitmesi için bir heyet belirlenmişti. AK Partili Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 24 Kasım'da MİT koordinesinde İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

İMRALI SONRASI İLK TOPLANTI

Komisyon'un İmralı ziyaretinin ardından yapılacak ilk toplantısının tarihi belli oldu. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4 Aralık saat 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak.

MAHMUT EKİNCİ

