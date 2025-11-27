Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında Meclis heyetinin İmralı'ya gitmesini değerlendirdi. Sürecin başarıyla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Atacağımız adımları titizlikle planlıyoruz. Risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun" dedi.

Emrah Özcan ANKARA - AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ve bu doğrultuda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı Adası’na gitmesini değerlendi.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetin İmralı ziyaretinin sürece katkısının olumlu olduğunu belirterek, “Partimizin süreç ile yetkili arkadaşları ile konuştum, görüşmenin iyi geçtiğini belirttiler. Ziyaret sürecin hızlanmasını sağlayacak. Komisyon yüklendiği misyonu başarıyla yürütüyor. Biz atacağımız adımları büyük bir titizlikle planlıyoruz, risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz, ne yaptığımızı biliyoruz. Allah’ın izniyle süreç başarıya ulaşacak. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun. Önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız” dedi.

YÜZYILIN PROJESİNE 5 MİLYON BAŞVURU

Öte yandan, toplantıda konut sorunu, fahiş kira artışları, sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da deprem bölgesinde yapılan faaliyetler ve 500 bin sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Yüzyılın konut projesine başvuranların sayısının 5 milyonu geçtiği öğrenildi. Toplantıda ayrıca vatandaşın beklenti, şikâyet ve taleplerine yönelik atılan çözüm adımları ele alındı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sahadan gelen raporlar doğrultusunda vatandaşın sorunları ve buna yönelik alınan aksiyonlar istişare edildi.

MKYK ÜYELERİNE KİT DAĞITILDI

MKYK üyelerine Teşkilat İşleri Başkanlığı tarafından içinde, üye kayıt formları, son dönemde yapılan çalışma ve söylemler ile parti içi normları içeren bir kit dağıtıldı. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde özellikle yeni üye kaydı konusunda çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Bu kapsamda partinin ana kadrosu da dahil olmak üzere herkesin en az 5 üye kaydı yapması öngörülüyor. Özellikle AK Parti'nin halihazırda 11,1 milyon üyesi bulunuyor. Bu sayının daha da yukarı çıkarılması hedefleniyor.

