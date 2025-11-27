Fransa Kültür Bakanlığı’nda üst düzey yetkili Christian Nègre, iş görüşmeleri sırasında kadın adayların içeceklerine diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar eklediği iddiasıyla ülke gündemine bomba gibi düştü. Olay yıllar sonra gün yüzüne çıkarken, bazı kadınlar görüşmeler sırasında titreme ve baş dönmesi yaşadıklarını bildirdi.

Fransa Kültür Bakanlığı’nda üst düzey yetkili Christian Nègre, gerçekleştirdiği iş görüşmeleri sırasında 200’den fazla kadının içeceğine diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar eklediği ve uyuşturucu kattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Nègre’nin amacı, adayların aniden tuvalet ihtiyacı hissetmesini sağlayarak onları zor durumda bırakmaktı.

Fransada bakanlıkta skandal! İş görüşmesine gelen 200 kadının içeceğine ilaç karıştırıldı

YAŞANANLARI AYRINTILI BİR ŞEKİLDE LİSTELEMİŞ

Dailymail’in haberine göre polis, ‘Experiments’ adlı bir elektronik tabloya dahi ulaştı; bu belgede tarihler, verilen dozlar ve kadınların tepkileri ayrıntılı şekilde listelenmişti. Nègre ile görüşme sırasında yaşadıklarını anlatan birçok kadın, baş dönmesi ve titremeyle birlikte ani tuvalet ihtiyacı hissettiğini kaydetti.

Adayların anlattığına göre Nègre, iş görüşmesi için gelen kadınlara ilaçla karışık içecek ikramında bulunduktan sonra tuvalete gitmelerine izin vermemiş, zor durumda kalmalarına sebep olmuştu. İddialar, 2018 yılında bir meslektaşının ihbarıyla gündeme geldi. Soruşturma, uzun yıllara yayılan kimyasal uygulamalı istismarı ortaya koydu.

2019'DA GÖREVDEN ALINDI

2019’da kamu hizmetinden uzaklaştırılan Nègre, özel sektörde çalışmaya devam etti. Bazı kadınlar açılan dava sonucu tazminat alırken, Kültür Bakanlığı sorumlu bulunmadı. Sendikalar, bakanlıkta sistematik bir sorunun görmezden gelindiğini ve daha önce kadınların Nègre’nin uygunsuz davranışları hakkında şikayette bulunduğunu belirtti.

Mağdur kadınlardan biri yaşadığı travma yüzünden yıllarca iş başvurularından kaçındığını belirterek, “Önceliğim, bunun bir daha kimsenin başına gelmemesi” dedi.

ZEYNEP ERDİVANLI

