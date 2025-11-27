11. Yargı Paketi ile birlikte genel af var mı, çıkacak mı soruları yeniden gündeme geldi. 11. Yargı Paketi’nde özellikle COVID izinleri, denetimli serbestlik ve bazı ceza arttırımları öne çıkarken, teknik anlamda genel af niteliğinde bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı merak ediliyor.

Genel af tartışmaları, 11. Yargı Paketi’nin Meclis gündemine gelmesiyle yeniden en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?

Genel af tartışmaları, 11. Yargı Paketi’nin Meclis gündemine taşınmasıyla yeniden hız kazandı. COVID izinleri ve infaz düzenlemeleri nedeniyle birçok kişi pakette af niteliğinde bir madde olup olmadığını araştırıyor. Kamuoyunda konuşulan af beklentilerine karşın, yetkililerden gelen açıklamalarda genel af kapsamında bir çalışma yürütülmediği ifade edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce genel af niteliği taşıyacak bir adımın planlanmadığını belirtmişti.

Genel af var mı, af çıkacak mı? 11. yargı paketiyle gündeme geldi

11. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

11. Yargı Paketi’nin içeriğine dair aktarılan bilgilere göre, pakette COVID izinleri, infaz düzenlemeleri, bilişim suçları ve suç örgütlerine yönelik maddeler bulunuyor. Ancak bu düzenleme genel af kapsamına alınmadı. Yargı paketinde herhangi bir genel af çalışması bulunmuyor.

İREM ÖZCAN

