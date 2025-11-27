Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında bugün oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. Milli takımın ilk sınavı öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri için heyecan sürerken A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Bosna Hersek ile oynayacağı maç gündeme geldi. C Grubu’nda yer alan Türkiye’nin eleme sürecindeki ilk mücadelesi için tarih ve yayın bilgileri netleşti.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bosna Hersek Basketbol maçı 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Ay-yıldızlılar, eleme turundaki ilk karşılaşmasına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde çıkacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu’nun kura çekimi Katar’ın Doha kentinde yapıldı ve Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek’in yer aldığı C Grubu’na dahil edildi. Grubun dördüncü takımı ise ön elemeden gelecek. Slovakya, İsviçre veya Ukrayna üçlüsünden biri olacak.

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçının şifresiz yayınlanacağı açıklandı. Karşılaşma TRT1'de canlı olarak ekrana gelecek. Aynı zamansa S Sport üzerinden de izlenebilecek.

Turnuva formatına göre her grubun ilk üç takımı ikinci tura yükselecek. Türkiye’nin takviminde Bosna Hersek maçının ardından grup aşamasında toplam beş karşılaşma daha bulunuyor. İlk tur müsabakaları 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 arasında oynanacak.

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, TRT1'de şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI 12 KİŞİLİK KADROSU

Berk İbrahim Uğurlu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Yiğit Arslan, Yiğitcan Saybir.

İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası