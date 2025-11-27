Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın yayınlanacağı kanal değişince gözler TRT’nin kararına çevrildi. Fenerbahçe maçı TRT1'de neden yok sorusu gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Avrupa maçlarının daha önce TRT 1’de ekrana gelmesine alışkın olan futbolseverler, bu kez karşılaşmanın neden farklı bir kanala alındığını merak ediyor.

Fenerbahçe maçı TRT1'de neden yok merakla araştırılıyor. Daha önce Avrupa maçlarında sıklıkla TRT 1 ekranlarında yer alan sarı-lacivertliler, bu kez farklı bir kanala yönlendirildi. Yayın akışında yapılan düzenlemeler doğrultusunda karşılaşmanın adresi kesinleşti.

FENERBAHÇE MAÇI TRT1’DE NEDEN YOK?



TRT 1’in prime time kuşağında aynı saatlerde Türkiye - Bosna Hersek FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçının yer alması nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi.

Milli takımın karşılaşması TRT 1’de canlı olarak ekrana alınırken, Fenerbahçe’nin Ferencvaros ile oynayacağı Avrupa mücadelesi TRT Spor’a taşındı.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 3A:

Frekans: 11054

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Eutelsat 7A:

Frekans: 10762

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Diğer platformlar:

D-Smart: 86. kanal

Digiturk: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi’nin 5. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe - Ferencvaros maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabaka saat 20.45’te Chobani Stadı’nda başlayacak. Bu akşamki mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

BETÜL TOKKAN

