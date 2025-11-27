UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Samsunspor, Avrupa arenasındaki istikrarını sürdürmek için İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Breidablik - Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak belli oldu!

Breidablik - Samsunspor maçında eksikler dikkat çekti. Transfer sonrası kadroya katılan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, Konferans Ligi kuralları gereği bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka tedavilerine devam ediyor. Celil Yüksel ise PFDK kararı nedeniyle 45 günlük hak mahrumiyeti cezası almış durumda.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Breidablik - Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak Breidablik - Samsunspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Breidablik - Samsunspor maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23:00’te başlayacak.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Breidablik: A. Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, K. Jonsson, A. Jonsson, Ludviksson, Gunnlaugsson, Thorsteinsson, Ulfarsson, Ingvarsson



Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Musaba, Holse, Yunus Emre, Emre, Mouandilmadji

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Breidablik - Samsunspor maçına UEFA tarafından atanan hakem, Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Denys Shurman olacak. Yardımcılık görevlerini Samen Shlonchak ve Valentyn Kutsev üstlenecek, dördüncü hakem Klym Zabroda olacak. VAR koltuğunda Viktor Kopiievskyi yer alırken AVAR görevini Dmytro Panchyshyn yürütecek.

BETÜL TOKKAN

