Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi için son 4 gün. Milyonların 1 Aralık tarihine kadar ödemelerini tamamlaması gerekiyor. Ödemeyenlerin vergisine gecikme zammı gelecek ve vergi borcu olanlar satış yapamayacak.

Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisiyle ilgili geri sayım başladı. Her yıl iki taksit halinde ödenen verginin, ikinci taksit ödeme süresi için son 5 gün. Normalde son ödeme tarihi 30 Kasım olurken, bu tarihin pazara denk gelmesi nedeniyle son ödeme günü 1 Aralık Pazartesi'ye uzamakta.

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

1 Aralık tarihine kadar emlak vergisini ödemeyenler, yüzde 3,5 oranında faiz ödeyecek. Ayrıca vergi borcu olan taşınmazların satışına izin verilmiyor.

EMLAK VERGİSİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?

EMLAK VERGİSİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, taşınmazların bulunduğu ilçe belediyelerine ödenir. Rayiç bedel üzerinden belirlenen oranlar, sahibi olduğunuz mülkün belediyesi tarafından tahsil edilir. Ödemeler e-Devlet, ilgili belediyelerin web sitesi ve belediye veznelerinden yapılabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Bazı kişiler emlak vergisinden muaf tutulur. Muaf durumu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kanunu tarafından belirlenir. Emlak vergisi muafiyet şartları şöyle:

Tek bir konutu olan ve emekli maaşı dışında geliri olmayan kişiler muaftır. Emekli emlak vergisi muafiyeti yalnızca tek bir 200 m²’yi geçmeyen emekli maaşı dışında geliri olmayanlara uygulanır.

Sosyal güvencesi olmayan, yalnızca eşinden ölüm aylığı alan ve sadece bir ev sahibi olan ev hanımları da muaftır.

Geliri olmayan ve yalnızca bir konuta sahip olan 60 yaş üstü bireyler, muaf tutulur.

%40 ve üzeri engelli raporu olanlar, tek konut sahipleri, geliri olmayan ya da sadece engelli maaşı alan bireyler muaftır.

Gaziler ve şehit yakınları da muaf tutulur. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları, ödeme yapmaz.

