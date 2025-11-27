Yeniden değerleme oranın yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla çalışanların gelir vergisi matrahları da yükseldi. Gelir vergisinin ilk dilimi 158 bin liradan 198 bin liraya çıktı. Böylece brüt maaş üzerinden çalışanlar için gelir vergisinin ilk dilimi 30 bin lira artmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi. Vergi, ceza ve harç zamlarını belirleyecek oran, milyonlarca çalışan için de önemli bir kriter.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ NE KADAR OLDU?

Çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren gelir vergisi de yeniden değerleme oranıyla artırılacak. 2026 yılında gelir vergisinin ilk dilimi yüzde 25,49'luk zamla, 158 bin liradan 198 bin 274 liraya çıkacak.

DEĞİŞİKLİK KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Maaşlarına gelecek zamla birlikte gelir vergisi dilimine girecek olan brüt maaş üzerinden anlaşanları yeni tutarlar etkileyecek. Bunun dışında net maaşla işçi çalıştıran işletmeler de aynı şekilde vergi yükümlülüğüne girmiş olacak.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi, bireylerin ve işletmelerin elde ettikleri kazanç üzerinden devlete ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türü olarak bilinir. Devletin en önemli gelir kaynaklarından biri olan bu vergi, adil bir gelir dağılımı sağlamayı ve kamu hizmetlerinin finansmanını desteklemeyi amaçlar.

