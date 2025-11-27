27 bin lirayı geçecek mi? Asgari ücret zammı için yeni tahmin
Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala, zam tahminleri gelmeye devam ediyor. Piyasada genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında olurken, Prof. Dr. Cem Kılıç'ta tahminini paylaştı. İşte detaylar...
- HSBC Bankası %20 zam tahmini yaptı.
- SGK Başuzmanı İsa Karakaş %25 ile %30 arasında bir zam öngörüyor.
- TUİK rakamları ve yoksulluk/geçim endeksleri asgari ücret belirlemede etkili olacak.
- TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da %25 ile %30 arası bir zam tahmini yaptı.
- Şu anki asgari ücret 22 bin 104 TL.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında bir araya gelecek olan komisyon, milyonların maaş zammını belirleyecek. Pazarlığa sayılı günler kala zam tahminleri de gelmeye devam ediyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
İngiliz banka HSBC asgari ücret zammı tahminini yüzde 20 olarak açıklamıştı. SGK Başuzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın tahmini yüzde 25 ila yüzde 30 olurken, Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan ise yüzde 27 zamla asgari ücretin 28 bin liralara çıkabileceğini belirtmişti. Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın tahmini ise yüzde 23-26 aralığı olmuştu.
BİR ZAM TAHMİNİ DAHA GELDİ
Asgari ücret zammıyla ilgili de bir tahmin TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'tan geldi. Kılıç'ın tahmini de yüzde 25-30 arası oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ' de de toplantılar olabileceğini söyleyen Kılıç, "Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına, açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi." dedi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret şu an net olarak 22 bin 104 TL. Eğer yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 liraya çıkacak.
İşte asgari ücrette zam senaryoları:
ZAM ORANI
ZAMLI ASGARİ ÜCRET
|Yüzde 21
|26 BİN 745 TL
|Yüzde 22
|26 BİN 966 TL
|Yüzde 23
|27 BİN 187 TL
|Yüzde 24
|27 BİN 408 TL
|Yüzde 25
|27 BİN 630 TL
|Yüzde 26
|27 BİN 851 TL
|Yüzde 27
|28 BİN 72 TL
|Yüzde 28
|28 BİN 293 TL
|Yüzde 29
|28 BİN 514 TL
|Yüzde 30
|28 BİN 735 TL