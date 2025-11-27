Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasının ardından silah ruhsat ücretlerine yeni yılda gelecek zam da belli oldu. 2026'da 5 yıllık silah bulundurma ruhsatı 63 bin 454 TL'ye, taşıma ruhsatı ise 198 bin 517 TL'ye çıkacak. İşte kalem kalem ruhsat ücretleri...

Vergi, harç ve ceza zamlarını belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, IME kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artırma ya da azaltma yetkisini kullanmadığı takdirde bu oranda artırılacak.

EYLÜL AYINDA ZAMLANMIŞTI

Yeniden değerleme oranı silah ruhsatı ücretlerini de etkileyecek. Silah ruhsatı ücretlerine bu yıl eylül ayında ilave bir zam gelmişti. Eylül ayında ruhsat ücretleri 2 katına çıkmıştı. 5 yıllık silah ruhsatı 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise 79 bin liradan 158 bin liraya yükselmişti.

Silah ruhsatlarına yapılacak zam belli oldu! Taşımak isteyen 198 bin TL verecek

SİLAH RUHSAT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla silah ruhsatları bir kez daha zamlanacak. Ruhsat ücretleri yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Yüzde 25,49'luk artışa göre silah ruhsat ücretleri şöyle olacak.

RUHSAT ÇEŞİDİ MEVCUT FİYAT ZAMLI FİYAT Silah Bulundurma 50.565 TL 63.454 TL Silah Taşıma 158.000 TL 198.517 TL Yivli Av Tüfeği Bulundurma 50.565 TL 63.454 TL Yivli Av Tüfeği Taşıma 158.000 TL 198.517 TL Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 1.225 TL 1.537 TL

*Yukarıda yazan rakamlar 5 yıllık ruhsat ücretleri.

KART ÜCRETLERİ

Silah bulundurma ve taşıma ruhsat kart ücretleri ise şöyle olacak;

KART ÇEŞİDİ MEVCUT FİYAT ZAMLI FİYAT Silah Bulundurma 1.110 TL 1.380 TL Silah Taşıma 1.500 TL 1.882 TL Yivli Av Tüfeği Ruhsatnamesi 600 TL 753 TL Kuru Sıkı Bildirim 150 TL 188,2 TL

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası