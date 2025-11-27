Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 açıklandı
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. 27 Kasım Perşembe akşamı, Fenerbahçe Avrupa sahnesinde Macar temsilcisi Ferencvaros’u Kadıköy’de konuk edecek. Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak merak ediliyor.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon gruptaki kritik maçlarda elde ettiği 7 puanla ilk 8 hedefini güçlendirmeye çalışacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ferencvaros’u Kadıköy’de ağırlıyor. Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Sarı-lacivertli ekibin Avrupa Ligi mücadelesi şifresiz izlenebilecek. TRT Spor, Türksat 3A ve Eutelsat 7A uydularından, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarından izlenebiliyor. Kanalın internet yayını üzerinden de maç ücretsiz olarak takip edilebiliyor.
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yöneteceği maç merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE - FERENCVAROS MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, Duran
Ferencvaros: Dibusz, Raemaekers, Cisse, Szalai, Cadu, Toth, Keita, Zachariassen, Nagy, Yusuf, Varga