UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. 27 Kasım Perşembe akşamı, Fenerbahçe Avrupa sahnesinde Macar temsilcisi Ferencvaros’u Kadıköy’de konuk edecek. Fenerbahçe - Ferencvaros maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon gruptaki kritik maçlarda elde ettiği 7 puanla ilk 8 hedefini güçlendirmeye çalışacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ferencvaros’u Kadıköy’de ağırlıyor. Maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-lacivertli ekibin Avrupa Ligi mücadelesi şifresiz izlenebilecek. TRT Spor, Türksat 3A ve Eutelsat 7A uydularından, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarından izlenebiliyor. Kanalın internet yayını üzerinden de maç ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 27 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak. İspanyol hakem Ricardo de Burgos’un yöneteceği maç merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, Duran



Ferencvaros: Dibusz, Raemaekers, Cisse, Szalai, Cadu, Toth, Keita, Zachariassen, Nagy, Yusuf, Varga



