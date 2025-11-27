Bugün maç var mı? 27 Kasım Perşembe maç takvimi
27 Kasım günü Avrupa arenasında Türk temsilcileri sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de Macar ekibi Ferencvaros’u ağırlarken, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik’in konuğu olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı ilk dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak 7 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’deki mücadelede galip gelerek grupta üst sıralarda yer almak ve ilk 8 yolunda avantaj sağlamak istiyor. Konferans Ligi’ndeki Samsunspor liderlik koltuğuna oturarak tarih yazarken Breidablik karşısında da avantajını sürdürmeyi hedefliyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’u Kadıköy’de ağırlayacak, Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi’nde Breidablik’in konuğu olacak. Avrupa ve Konferans Ligi maçları için geri sayım başladı.
27 KASIM PERŞEMBE MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)
20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Feyenoord - Celtic (TRT Tabii Spor)
20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo
20:45 Viktoria Plzen - Freiburg
20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Panathinaikos - Sturm Graz
23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Genk - Basel
23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon
23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)
23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart
UEFA Konferans Ligi
20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports
20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev
20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien
20:45 Sigma Olomouc - Celje
20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05
20:45 Zrinjski Mostar - Hacken
23:00 Aberdeen - Noah
23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)
23:00 Drita - KF Shkendija
23:00 Fiorentina - AEK Atina
23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio
23:00 Legia Varşova - Sparta Prag
23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace
23:00 Rijeka - AEK Larnaca
23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)