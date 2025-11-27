27 Kasım günü Avrupa arenasında Türk temsilcileri sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de Macar ekibi Ferencvaros’u ağırlarken, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, İzlanda temsilcisi Breidablik’in konuğu olacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bu sezon oynadığı ilk dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak 7 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy’deki mücadelede galip gelerek grupta üst sıralarda yer almak ve ilk 8 yolunda avantaj sağlamak istiyor. Konferans Ligi’ndeki Samsunspor liderlik koltuğuna oturarak tarih yazarken Breidablik karşısında da avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Bugün Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u Kadıköy'de ağırlayacak, Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'in konuğu olacak.

27 KASIM PERŞEMBE MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)

20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Feyenoord - Celtic (TRT Tabii Spor)

20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg

20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz

23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Genk - Basel

23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon

23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)

23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart

UEFA Konferans Ligi

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports

20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev

20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien

20:45 Sigma Olomouc - Celje

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05

20:45 Zrinjski Mostar - Hacken

23:00 Aberdeen - Noah

23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)

23:00 Drita - KF Shkendija

23:00 Fiorentina - AEK Atina

23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag

23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace

23:00 Rijeka - AEK Larnaca

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)

BETÜL TOKKAN

