Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, Güney Kıbrıs ekibi Pafos ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Fransız ekibi Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Pafos FC ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Alphamega Stadyumu'nda oynanan mücadeleden ekipler 2-2 beraberlikle ayrıldı.

BERABERLİK 88'DE GELDİ

Monaco'nun gollerini 5. dakikada Takumi Minamino ve 26. dakikada Folarin Balogun kaydetti. Ev sahibinin gollerini ise 18. dakikada Brezilyalı yıldız David Luiz ve 88. dakikada Mohammed Salisu kendi kalesine attı.

MONACO PUANINI 6 YAPTI

Fransız temsilcisi, bu beraberlikle puanını 6 yaptı. Pafos FC aynı puanda yer aldı.

BİR SONRAKİ MAÇTA RAKİP GALATASARAY

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek. Pafos ise Juventus deplasmanına gidecek.

EMRAH TASÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası