ABD’de Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı. Olayın ardından Beyaz Saray, güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırganın yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Olayın ardından Ronald Reagan Washington Havalimanı’nda uçuşlar durduruldu

TRUMP: ÇOK AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı açıklamada, "İki Ulusal Muhafız askerini vurarak her ikisinin de ağır yaralanmasına neden olan hayvan da ağır şekilde yaralandı, ancak ne olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek. Büyük Ulusal Muhafızlarımıza ve tüm askerî personelimiz ile kolluk kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. Bunlar gerçekten Büyük İnsanlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ben ve Başkanlık makamıyla ilişkili herkes sizin yanınızdayız!" dedi.

