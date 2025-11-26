Fakirlerin duasını almak...

Evliyânın büyüklerinden Abdullah-i Mürteiş hazretleri, kerâmet sâhibi olup, kalpten geçeni anlar ve çok cömertlik yapardı insanlara.

Şöyle ki;

O devirde fakîr biri, nâfile hac yapmak istiyor, ama parasızlıktan gidemiyordu bir türlü.

Bir gün kalbinden;

"Abdullah-i Mürteiş hazretleri, cömert bir velîdir. Bana, bir yol elbisesiyle, on beş gümüş para verse, ne iyi olur” dedi.

Böyle temennî etti.

Ve ardından;

“Bu parayla kova ve ip alır, o elbiseyi de üzerime giyer, Beytullaha giderim" dedi.

Böyle düşündü.

Tam o sırada kapısı çalındı. Koşup açtığında bu büyük velî zâtı gördü eşikte.

Çok şaşırdı!

Zîra birkaç saniye önce o evliyâyı düşünüyordu...

Elinde bir “paket” ile bir “kese” vardı hem.

Önce paketi uzatıp;

“Bunun içinde bir elbise var. Hacca gitmek istersen, bunu giyip gidersin diye düşündüm” buyurdu.

Sonra keseyi uzatıp;

“Bunda da, on beş gümüş para var, kova ve ip alırsın, bu hac yolunda lâzım olur” dedi.

Ve ayrılıp gitti...

Fakîr, gözyaşlarıyla duâ

ediyordu arkasından!

