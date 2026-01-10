İsrail’in ABD siyasetinde yıllardır sahip olduğu dokunulmazlığı ciddi şekilde çatırdadı. Netanyahu ile yakınlığı bilinen Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, İsrail’e verilen Amerikan askerî yardımlarının hızla durdurulmasını istedi.

ABD Senatosu’nda İsrail’e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Washington’da dengeleri sarsan bir çıkış yaptı. Graham, İsrail’e verilen Amerikan askerî yardımlarının hızla durdurulmasını istedi.

"ON YIL BEKLEMEYE GEREK YOK"

Netanyahu, The Economist’e verdiği röportajda İsrail’in artık ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabildiğini söylemiş, yılda 3,8 milyar dolarlık ABD askerî yardımının 2036’ya kadar kademeli olarak sıfırlanmasını gündeme getirmişti.

Yardımların kesilmesiyle ortaya çıkacak milyarlarca doların ABD ordusuna aktarılmasını talep eden Graham, Netanyahu'nun söylediği sürenin fazla olduğunu belirterek yardımın çok daha erken kesilmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahuya ABDden büyük darbe! Hayalleri altüst oldu

"PARA ABD ORDUSUNA GİRSİN"

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’e verilen askerî yardımın bugüne kadar ABD’nin de çıkarına olduğunu ancak bu dönemin sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Yardımın bitirilmesiyle geri kazanılacak kaynağın, ABD ordusuna aktarılacağını açıkladı.

Hedef olarak ABD savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolara çıkarılması gösterildi.

İSRAİL EKONOMİSİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Senatör Graham, İsrail ekonomisinin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. Tel Aviv yönetiminin artık ABD vergi mükelleflerinin parasına ihtiyaç duymadığı hatırlattı.

ABD SAVUNMA ŞİRKETLERİ DE ETKİLENEBİLİR

Mevcut sistemde İsrail, aldığı askerî yardımlarla ABD’li savunma şirketlerinden silah ve sistem satın alıyor. Yardımların kesilmesi, bu şirketlerin İsrail’le olan sözleşmelerini de doğrudan etkileyebilir. Graham ise bu kaybın, daha büyük bir ABD savunma bütçesiyle telafi edileceğini savundu.

WASHINGTON–TEL AVİV HATTINDA YENİ DÖNEM

Graham, İsrail’in ABD için hala önemli bir müttefik olduğunu söyledi ancak “kendi kendine yeten İsrail” hedefinin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

NETANYAHU CEPHESİNDE SESSİZLİK

İsrail’e en yakın isimlerden gelen bu çıkış sonrası Netanyahu cephesinden henüz bir cevap gelmedi.

