Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi. Bugün Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak Beşiktaş Gain derbisinde kadroda olmayan oyuncunun tedavisine başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

