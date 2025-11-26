Prof. Dr. Canan Karatay’ın 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay, Moda Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Canan Karatay duygularını “47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun” sözleriyle ifade etti.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kısa süre önce vefat eden eşi Dr. Ali Başak Karatay için Moda Camii’nde tören düzenlendi.

CENAZEDE ZOR ANLAR YAŞADI

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti. Karatay için bugün Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan eşi Dr. Ali Başak Karatay’a veda! Çelenkteki not gözleri doldurdu

“47 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI KAYBETTİM”

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun. Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

ÇELENKTEKİ “YANINDA DAHİ HASRETİZ SANA” NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Ali Başak Karatay’ın tabutunun yanında “Biz taa denin yanında dahi hasretiz sana” yazılı çelengin yer alması dikkatlerden kaçmadı, görenlerin gözlerini doldurdu.

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı. Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

“YANINDAYKEN BİLE ÖZLÜYORUM” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmiş yıllarda yaptığı bir açıklamada, eşiyle ilgili "Yanındayken bile özlüyorum" sözleriyle duygusal bir itirafta bulunmuştu. Karatay açıklamasında “Ruh eşi olunca yanındayken bile sıkılmıyorsunuz. Birbirinizin ruhunu daha da zenginleştiriyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

DR. ALİ BAŞAK KARATAY NEDEN ÖLDÜ?

Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay’ın vefatına ilişkin aile tarafından yapılan ilk açıklamada, merhumun bir süredir çeşitli sağlık problemleriyle mücadele ettiği ifade edildi. Tedavi sürecinde durumu kötüleşen Karatay’ın bu mücadeleyi kaybederek vefat ettiği bildirildi.

