Bilim insanları, yaklaşık bir asır önce karanlık madde adını verdikleri gizemli ve görünmez bir maddenin galaksilerin etrafında kümelendiğini ve evren boyunca kozmik bir ağ oluşturduğunu öne sürdü. Karanlık maddenin hangi maddelerden oluştuğu ve gerçek olup olmadığı sorusu hala cevaplanmadı. Ancak, yeni bir çalışmanın karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtını ortaya koymuş olabileceği duyuruldu.

Yeni bir çalışmada, Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, Samanyolu galaksisi merkezinden yayılan gama ışınlarının karanlık maddenin imzasına sahip olabileceğini keşfetti. İlgili gama ışını deseni, karanlık madde halesinin şekliyle eşleşiyor. Bu, karanlık maddenin doğasının çözülmesinde önemli bir atılım olabilir.



Araştırmanın bulgularının doğrulanması halinde, evrenin yüzde 27'sini oluşturduğu belirtilen bulunması zor maddeyi keşfetmek için onlarca yıldır süren arayışta bir dönüm noktası yaşanacak. Totani, Samanyolu galaksisinin merkezinden yayılan gama ışınlarının karanlık maddenin imzasına sahip olabileceğini keşfetti. Totani, "Bu durum, karanlık maddenin doğasının çözülmesinde önemli bir atılım olabilir." dedi.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Totani, muhtemel karanlık madde sinyallerini araştırmak için, elektromanyetik spektrumdaki en enerjik fotonları tespit eden Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz etti. Ardından, Samanyolu’nun merkezinden küre şeklinde yayılan karanlık madde halesinin şekliyle eşleşen bir gama ışını deseni tespit etti.

Bilim insanlarına göre, evren üç bileşenden oluşuyor: normal veya görünür madde (yüzde 5), karanlık madde (yüzde 27) ve karanlık enerji (yüzde 68). Kaynak, NASA, Goddard Uzay Uçuş Merkezi

Totani, sinyalin "karanlık madde tarafından yayıldığı tahmin edilen gama ışını radyasyonunun özellikleriyle yakından örtüştüğünü" vurguladı. Çalışma, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınlandı.

Diğer taraftan Totani, karanlık maddenin keşfedilmesindeki "belirleyici faktörün" cüce galaksiler gibi uzayın diğer bölgelerinden aynı spektrumdaki gama ışınlarını tespit etmek olacağını söyledi. Surrey Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Prof. Justin Read'e göre, bu tür galaksilerden önemli sinyallerin olmaması, Totani'nin karanlık madde parçacıklarının yok oluşundan yayılan gama ışınlarını gördüğüne dair güçlü bir kanıt teşkil ediyor.

KARANLIK MADDE NEDİR?

Karanlık madde ilk olarak 1930'larda, İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky'nin uzak galaksilerin kütlelerinin izin verdiğinden daha hızlı dönüyormuş gibi göründüğünü fark etmesiyle tanımlandı. Bu gözlemler, ışığı ne yayan ne de emen, ancak etrafındaki galaksilere görünmez bir kütle-çekim uygulayan karanlık madde kavramının ortaya çıkmasına yol açtı. Bilim insanları o zamandan beri karanlık madde parçacıklarını arıyorlar, ancak şu ana kadar yer tabanlı dedektörler, uzay tabanlı teleskoplar ve Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi devasa makineler hiçbir sonuç vermedi. Karanlık maddeye dair birçok teoriden biri, onun zayıf etkileşimli kütleli parçacıklardan (veya zayıf etkileşimli parçacıklardan) oluştuğunu öne sürüyor. Bu parçacıklar, atomların içinde bulunan protonlardan daha ağırdır, ancak normal maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmezler. İki zayıf parçacık çarpıştığında, birbirlerini yok ederek başka parçacıklar ve bir gama ışını patlaması açığa çıkarabilirler.

AYŞEGÜL DAHİ

