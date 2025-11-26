Bilim dünyasında çığır açan keşif! Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt bulundu
Bilim insanları, yaklaşık bir asır önce karanlık madde adını verdikleri gizemli ve görünmez bir maddenin galaksilerin etrafında kümelendiğini ve evren boyunca kozmik bir ağ oluşturduğunu öne sürdü. Karanlık maddenin hangi maddelerden oluştuğu ve gerçek olup olmadığı sorusu hala cevaplanmadı. Ancak, yeni bir çalışmanın karanlık maddenin ilk doğrudan kanıtını ortaya koymuş olabileceği duyuruldu.
Yeni bir çalışmada, Tokyo Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Tomonori Totani, Samanyolu galaksisi merkezinden yayılan gama ışınlarının karanlık maddenin imzasına sahip olabileceğini keşfetti. İlgili gama ışını deseni, karanlık madde halesinin şekliyle eşleşiyor. Bu, karanlık maddenin doğasının çözülmesinde önemli bir atılım olabilir.
Araştırmanın bulgularının doğrulanması halinde, evrenin yüzde 27'sini oluşturduğu belirtilen bulunması zor maddeyi keşfetmek için onlarca yıldır süren arayışta bir dönüm noktası yaşanacak. Totani, Samanyolu galaksisinin merkezinden yayılan gama ışınlarının karanlık maddenin imzasına sahip olabileceğini keşfetti. Totani, "Bu durum, karanlık maddenin doğasının çözülmesinde önemli bir atılım olabilir." dedi.
ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?
Totani, muhtemel karanlık madde sinyallerini araştırmak için, elektromanyetik spektrumdaki en enerjik fotonları tespit eden Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'ndan gelen verileri analiz etti. Ardından, Samanyolu’nun merkezinden küre şeklinde yayılan karanlık madde halesinin şekliyle eşleşen bir gama ışını deseni tespit etti.
Totani, sinyalin "karanlık madde tarafından yayıldığı tahmin edilen gama ışını radyasyonunun özellikleriyle yakından örtüştüğünü" vurguladı. Çalışma, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayınlandı.
Diğer taraftan Totani, karanlık maddenin keşfedilmesindeki "belirleyici faktörün" cüce galaksiler gibi uzayın diğer bölgelerinden aynı spektrumdaki gama ışınlarını tespit etmek olacağını söyledi. Surrey Üniversitesi'nde astrofizikçi olan Prof. Justin Read'e göre, bu tür galaksilerden önemli sinyallerin olmaması, Totani'nin karanlık madde parçacıklarının yok oluşundan yayılan gama ışınlarını gördüğüne dair güçlü bir kanıt teşkil ediyor.