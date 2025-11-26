UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Anfield’da devam ediyor. Liverpool ile PSV arasında oynanacak kritik mücadele için heyecan dorukta. Liverpool - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, taraftarı önünde galibiyet ararken Hollanda temsilcisi PSV ise sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve muhtemel kadrolarını merak ediyor. Liverpool - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

LIVERPOOL-PSV MAÇI HANGİ KANALDA?



Liverpool ile PSV arasındaki mücadele Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma şifresiz kanallarda yer almayacak ve yalnızca Tabii üzerinden izlenebilecek.

LIVERPOOL-PSV MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi grubunun önemli randevusu 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Anfield Stadyumu’nda oynanacak.

LIVERPOOL-PSV MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo



PSV: Kovar; Dest, Gasiorowski, Schouten, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til

BETÜL TOKKAN

