UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Merakla beklenen Atletico Madrid - Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı araştırılıyor.

Son 12 İspanya deplasmanında galibiyet alamayan Inter, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi Atletico Madrid ise son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Valencia’ya karşı elde etmişti. Peki, Atletico Madrid - Inter maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

ATLETİCO MADRİD – INTER MAÇI HANGİ KANALDA VE NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Atletico Madrid ile Inter, İspanya’da karşı karşıya geliyor. Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak Atletico Madrid - Inter maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD – INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Inter maçı 26 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Atletico Madrid Diego Simeone yönetiminde grup maçlarında 6 puan toplarken İspanya’daki performansını sahaya yansıtmak istiyor. Inter ise Hakan Çalhanoğlu liderliğinde deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

ATLETİCO MADRİD - INTER MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter’in orta sahasının kilit isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid karşısında sahada yer alacak. Milli futbolcumuz bu akşam ilk 11'de bekleniyor.

ATLETİCO MADRİD - INTER MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Atletico Madrid: Musso, Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez, Sorloth, Alvarez

Inter: Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Augusto, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Martinez, Thuram

BETÜL TOKKAN

