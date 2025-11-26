İzmir'in en büyük su kaynağı Tahtalı Barajı alarm vermeye başladı. Kentin su tedarikinde hayati rol oynayan barajda su seviyesi, geçen yıla göre 10 kat geriledi. Su seviyesi yüzde 1.12'ye geriledi.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan İzmir’de ‘can suyu’ olarak anılan Tahtalı Barajı, tarihinin en düşük seviyesini gördü. Barajın geçen yıl bu dönemde yüzde 11.74 olan su seviyesi, bugün yüzde 1.12 olarak ölçüldü.

Su seviyesi rekor düzeyde düşen barajın su seviyesi, geçen yıla göre 10 kat geriledi. Öte yandan Balçova ve Gördes barajlarında ise su tamamen tükendi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan güncel baraj verilerine göre, iki barajda su hiç yok.

Gördes Barajı'nda 9 Ağustos tarihinde, Balçova Barajı'nda da 22 Ekim tarihinde sular tamamen bittiği için doluluk oranı sıfırlanırken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi yüzde 0.05, Ürkmez Barajı’nın su seviyesi yüzde 3.33, Güzelhisar Barajı’nın su seviyesi ise yüzde 43.60 olarak ölçüldü.

Yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Ağustos tarihinden bu yana su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri uygulamaya devam ediyor.

