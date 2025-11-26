ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan Jeff Dennis, 2023’te meydana gelen kazada eşinin kullandığı Tesla’nın ani ve kontrolsüz hızlanarak bir elektrik direğine çarpıp alev aldığını öne sürdü. Eşinin yangında hayatını kaybetmesinin ardından Dennis, aracın tasarım ve güvenlik hataları bulunduğu iddiasıyla Tesla’ya dava açtı.

ABD’nin Washington eyaletinde 2023 yılında yaşanan kazada Wendy Dennis, Tesla’nın ani ve kontrolsüz hızlanarak bir elektrik direğine çarpıp alev alması üzerine yanarak hayatını kaybetti. Eşi Jeff Dennis ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

HATALI TASARIMI' NEDENİYLE DAVA AÇILDI

Korkunç kazada eşini kaybeden Jeff Dennis, Tesla’ya ‘hatalı tasarımı’ nedeniyle dava açtı. Edinilen bilgilere göre, adamın dava dilekçesinde Tesla Model 3’ün sadece kazaya neden olan hatalara değil, aynı zamanda kazanın ardından patlayıcı nitelikteki yangına da sebep olduğuna dikkat çekildi.

‘SÜRÜCÜNÜN KOMUTU OLMADAN HIZLANDIĞI’ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan aracın, “sürücünün herhangi bir komutu olmadan” hızlandığı belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Wendy Dennis’in çarpışmadan önce diğer araçlara çarpmamak için manevra yaptığı görüldü.

Direğe çarpan araç kısa sürede alev topuna dönerken, buna sebep olan şeyin ‘kusurlu batarya ve batarya paketi tasarımı’ olduğu ifade edildi.

KAZANIN ARDINDAN KAPILAR AÇILMADI

Olay yerindeki görgü tanıkları aracı açmaya çalışsa da kazanın ardından sistemin devre dışı kalması sebebiyle kapılar açılmadı. Tanıkların camları beyzbol sopasıyla kırmayı denediği ancak yangının şiddeti nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çifti araçtan çıkardığında talihsiz kadının hayatını kaybettiği, eşinin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

Jeff Dennis, hem kendisi hem de hayatını kaybeden eşi için tazminat talep ederken olaya ilişkin inceleme sürüyor.

