Rafa Silva krizini çözüme kavuşturmaya uğraşan Beşiktaş'ta, bir diğer yıldızla ilgili de sıkıntılar var. 19 maçta 10 gol, 2 asistlik skor katkısı vermesine karşın kaçırdığı goller nedeniyle performansı tartışılan Tammy Abraham, ilk 11'deki yerini El Bilal Toure'ye kaptırabilir. Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda 28 yaşındaki İngiliz santrfor ile yollarını ayırabilir.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro (2 milyon euro kiralama, 13 milyon euro şarta bağlı zorunlu opsiyon) bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Tammy Abraham, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil. Son dönemde eleştirilerin arttığı İngiliz futbolcu, devre arası yaklaşırken gözden düşmüş durumda.

Tammy Abraham

TEKLİF BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 4 yıllık maaş olarak 26.5 milyon euro garanti ödemeyi gözden çıkardığı Abraham, teknik ekibin isteklerini karşılayamadı. Güncel piyasa değeri 15 milyo neuro olarak gösterilen İngiliz futbolcu için ocak ayında gelecek muhtemel teklifin değerlendirilmesi kararı alındı.

ABRAHAM YERİNE EL BİLAL TOURE

Süper Lig'de çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol ve bir asist kaydeden Abraham'ın, attıkları değil kaçırdıkları goller gündeme geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, santrforda etkisi düşen yıldız ismi yedek kulübesine çekerek, yerine El Bilal Toure'yi kaydırmayı planladığı öğrenildi.

El Bilal Toure

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası