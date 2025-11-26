Devre arasında transfer dönemi öncesinde kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ocak ayında takımın omurgasını düzeltecek. Üç bölgeye transfer yaparak eksiklerini gidermeyi hedefleyen siyah beyazlılar, milli yıldızları istiyor.

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Beşiktaş, kadroyu güçlendirmek adına kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Orta saha listesinde ilk sırada Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan. Alman scout direktörü Eduar Graff’ın ilgilendiği transferde siyah beyazlılar öne çıkıyor. Sol kanat takviyesi için gündemde yer alan isim ise St. Etienne’in Gürcü yıldızı Zuriko Davitashvili. Yönetim, Fransız kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin Ocak ayının ilk haftalarında hız kazanması bekleniyor.

DENİZ GÜL OPERASYONU

Siyah-beyazlılar, forvet hattı için gelecek odaklı bir isme yöneldi: A Millî Takım’da da forma giyen 21 yaşındaki Deniz Gül. 1,90’lık boyu, fizik gücü, hava hakimiyeti ve ceza sahası bitiriciliğiyle dikkat çeken genç golcü, Beşiktaş’ın uzun süredir aradığı “gelecek vadeden santrfor” profilini karşılıyor. Yönetim, Deniz Gül’ün hem kısa vadede katkı vereceğini hem de uzun vadeli bir proje oyuncusu olacağını değerlendiriyor. Siyah beyazlılar, üç transferi de aynı dönemde sonuçlandırarak takımın omurgasını güçlendirmeyi hedefliyor.

