Asal Araştırma tarafından yapılan son ankette "Türkiye'yi kim yönetsin?" diye soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Özgür Özel ve Devlet Bahçeli gibi isimlerin yer aldığı ankette zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı.

Asal Araştırma 1-9 Kasım tarihleri arasında 26 ilde yeni bir anket yaptı. 18 yaş ve üzeri 2.015 kişi ile yapılan ankette "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" diye soruldu.

ANKETTE KİMLER YARIŞTI?

Ankette; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Özgür Özel, Devlet Bahçeli, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan ve Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler yarıştı. Ankette zirvede yer alan isim en yakın rakibine yüzde 9,4 fark attı.

Türkiyeyi kim yönetsin? anketi! Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı

ERDOĞAN'DAN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA BÜYÜK FARK

Ankete katılanların oyunun büyük çoğunluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Erdoğan yüzde 25,6 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ın en yakın rakibi ise Mansur Yavaş oldu. Yavaş'ın oy oranı yüzde 16'da kaldı.

Türkiyeyi kim yönetsin? anketi! Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı

İMAMOĞLU YÜZDE 12,4 İLE ÜÇÜNCÜ

Ekrem İmamoğlu ise yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Selahattin Demirtaş yüzde 5 ile dördüncü, Özgür Özel ise yüzde 4,4 ile beşinci sıraya yerleşti.

Listenin devamında şu isimler yer aldı:

Devlet Bahçeli: %3,8

Müsavat Dervişoğlu: %2,9

Ümit Özdağ: %2,1

Fatih Erbakan: %1,7

Yavuz Ağıralioğlu: %1,4

Diğer: %2,5

Hiçbiri: %18

Fikrim yok/Cevap yok: %4,2

Türkiyeyi kim yönetsin? anketi! Zirvedeki isim rakiplerine açık ara fark attı

MESUT SAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası