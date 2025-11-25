Aralık ayının yaklaşmasıyla milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken kullanılan formülün bu yıl da uygulanması bekleniyor. Buna göre; 2026 yılı asgari ücreti için alt sınır 26 bin 524 lira. İyimser senaryoda ise bu rakam 28 bin 735 TL'ye kadar çıkıyor. İşte asgari ücrette zam senaryoları...

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirleyecek.

HEDEF ENFLASYON DETAYI

Asgari ücret zammı geçtiğimiz yıl hedeflenen enflasyona refah payı eklenerek yapılmıştı. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olmuştu. Kulislerde bu yılda yürütülen sıkı para politikaları doğrultusunda yine hedeflenen enflasyona göre zam yapılacağı konuşuluyor.

UZMANLARIN BEKLENTİSİ YÜZDE 20-30 ARASI

Uzmanların asgari ücret zammı beklentisi yüzde 20 ila yüzde 30 arasına değişiyor. Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon ara hedefi yüzde 16. Tahmin aralığı ise yüzde 13 ile yüzde 19 arasında. Yani Merkez'in enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu rakama yüzde 5 ila 10 arasında bir refah payı eklenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ALT SINIR 26 BİN 524 LİRA

Peki 2026'da net asgari ücret ne kadar olacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net rakam 26 bin 524 lira olacak. Zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630 TL, yüzde 30 olursa 28 bin 735 liraya çıkacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları:

ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

