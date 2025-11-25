FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılması halinde dördüncü torbada yer alacak.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

TÜRKİYE KATILIRSA 4. TORBADA

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde 4. torbada yer alacak. FIFA'dan yapılan açıklamada, kıtalararası play-off eşleşmelerinden iki ve Avrupa elemelerinden gelecek dört ülkenin 4. torbaya yerleştirileceği belirtildi.

Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD'nin 1. torbaya koyulduğu ve kalan 39 ülkenin, 19 Kasım Çarşamba günü yayınlanan ülke puanına göre her biri 12 takımdan oluşan dört torbaya yerleştirildiği aktarıldı.

PLAY-OFF MAÇLARI MART 2026'DA

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

EŞLEŞMELER

A Yolu:

Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek

Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

B Yolu:

Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk

Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova

Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

D Yolu:

Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya

Kıtalararası play-off eşleşmeleri

FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.

Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

