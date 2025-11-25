Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Union Saint-Gilloise maçı öncesinde sakatlığı bulunan oyuncuların durumu hakkında açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde konuştu.

ÖNERİLEN SPOR Galatasaraylı yıldızın kırmızı gördüğü pozisyonun VAR kayıtları açıklandı

"SAHADA OLMA ŞANSLARI VAR"

Sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina'yı derbi öncesi riske etmediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen maçtan önce de söyledim, buna şükür demiştim. İyi bir 11'imiz var. Yedek kulübesinde zayıfız. Orada çok fazla seçeneğimiz kalmadı. Şöyle söyleyeyim, Osimhen ve Lemina için en azından kulübeye alabilir miyiz diye düşündük ama ufak tefek ağrıları olduğu için kadroya almadık. İki maçı kaçırma riskleri... Onları doğru bir şekilde hazırladığımızda bir sonraki maçta (Fenerbahçe) sahada olma şansları var. Doktorumuzla konuştuk, oyunculardan da böyle bir geri bildirim geldi. Oynayacak durumda olmadıklarını söyledik ve risk almadık. Bugün olmayacaklar. 2 tane kaleci var. Arda ve Ahmed Kutucu var ve genç oyuncularımız var yedek kulübesinde." dedi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası