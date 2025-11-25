UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek olan Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile sahalarında oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı.

"İKİ MAÇTAN ALTI PUAN"

İçerdeki Leverkusen ve Galatasaray maçlarından 3 puan hedeflediklerini söyleyen Guardiola, "Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

SON HAFTADA RAKİP GALATASARAY

Devler Ligi'nin beşinci haftasında Bayer Leverkusen'i ağırlayacak olan Manchester City, Şanpiyonlar Ligi'nin son haftasında ise yine sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.



EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası