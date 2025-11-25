Milli oyuncunuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in, Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi merkez santrfor pozisyonundan sol kanattaki eski görev yerine döndürmeyi planladığı belirtildi. Söz konusu plan doğrultusunda yıldız bir golcü arayan eflatun-beyazlıların, Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon euro ödediği Victor Osimhen için harekete geçebileceği konuşuluyor. Transferin gerçekleşmesi muhtemel bonservise dair çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki üst düzey performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Dünyaca ünlü Nijeryalı yıldızın, son olarak Real Madrid'in listesine girdiği öne sürüldü.

"STRATEJİK ÇÖZÜM OSIMHEN"

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid'in, 26 yaşındaki santrfora olan ilgisiyle alakalı, "Real Madrid, etkili bitiricilik ve ceza sahasında fiziksel varlık gösterebilen, kendini kanıtlamış bir golcüyü transfer etmek için kesin bir adım atmak adına ideal zamanın geldiğine inanıyor. Nijeryalı forvet, Galatasaray'a katıldığından beri yüksek performans sergileyerek kilit bir hücum oyuncusu haline geldi ve adı bir kez daha gelecek sezon için stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor" ifadeleri kullanıldı.

'100 MİLYON EURO' İDDİASI

Osimhen transferinin maliyetinin Real Madrid için 100 milyon euroyu aşabileceği aktarıldı. Bu transferle Afrika'nın da La Liga'ya ilgisinin artacağı çünkü Nijeryalı yıldızın kıtanın en büyük yıldızlarından biri olduğu belirtildi.

"REAL MADRID, OSIMHEN'İ TRANSFER ETMENİN EŞİĞİNDE"

İspanyol basınındaki haberde, "Nijeryalı forvet; gol, güç ve hırsı bir araya getirirken; kulüp onu Mbappe etrafında inşa edilen bir projeyi ve Avrupa'ya hükmetmeyi hedefleyen bir kadroyu sağlamlaştırmak için ihtiyaç duydukları parça olarak görüyor. Victor Osimhen'in adı Santiago Bernabeu'da güçlü bir şekilde yankılanıyor ve La Liga, kıtanın en büyük golcülerinden birini transfer etmenin eşiğinde olabilir" denildi.

