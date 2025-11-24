Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Mauro Icardi, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile yapacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Gençlerbirliği maşında sonradan oyuna girip fileleri havalandıran ve Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükselten Arjantinli futbolcu, "Bir gol atma şansın olsa Union Saint-Gilloise maçında mı, Fenerbahçe maçında mı atmak istersin?" sorusunu cevapladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında 25 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Galatasaray'a geldiği dönem ile şu an arasındaki farkı "İşler tamamen tersine döndü" diye yorumlayan 32 yaşındaki golcünün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir hayalimiz, bir isteğimiz var; Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste önemli galibiyetler elde ettik. Yarın bir tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve takım için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

Mauro Icardi - Okan Buruk

"10 SENEDİR HİÇ YÜZDE 100'ÜMDE OLMADIM"

Bir basın mensubunun "Şu anda yüzde kaçındasın? sorusuna Icardi, "Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde 100 her zaman oynamak isterim. Ciddi bir sakatlık yaşadım, döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde 100'ümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum" cevabını verdi.

"İŞİMİ YAPMAM İÇİN PARA ÖDENİYOR"

"Ben profesyonelim, işimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışır. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde 100 olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum."

Icardi, 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçında beraberlik golünü attı

"DERBİYE DAHA SONRA BAKARIZ"

"Bir gol atma şansın olsa Union Saint-Gilloise maçında mı, Fenerbahçe maçında mı atmak istersin?" sorusu yöneltilen yıldız golcü, "Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu seszon 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor, ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. İşim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek, bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Büyük takımız ve büyük bir şansımız var. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız" sözlerini sarf etti.

Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

"AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİYİZ"

Geldiğinde takım lig 13'üncüsü, şu anda ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan topladığını hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a geleli neredeyse 4 sene oldu. Kolay olmayan bir durumdu. Bugün tamamen tersine döndü işler. Son yıllarda çok büyük bir kulüp oluşturduk. Galatasaray tarihinde çok büyük bir kulüp, son yıllarda teknik heyet, yönetim, oyuncular, başkanımız, burada olan herkes geliştirmek için çalıştı. Şu an Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biriyiz. Önemli olan buydu. Önceden düşünülemez olan Victor Osimhen, Leroy Sane gibi oyuncular geldi. Türkiye'ye gelmek isteyen de birçok oyuncu var. Bu benim için büyük bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak. İnsanların sevgisini kazanmak önemliydi. Dünyadaki tüm oyuncuların gelmek istediği bir ülke oldu. Geldiğim günle bugün arasında bu kadar fark olması benim için büyük bir onur" şeklinde konuştu.

"HER HAFTA BU ATMOSFERİ YAŞIYORUM"

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj veren Icardi, "Sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil, her maçta inanılmaz atmosfer oluşturuyorlar. PSG ile buraya geldiğimde hatırlıyorum, hepimiz şaşırmıştık atmosfere. Her hafta bu atmosferi yaşıyorum, bu çok büyük bir şans ve değerli. Bu bizim için bir araç. 11 kişi sahadayız ama taraftarımızla birlikte bir oyuncu daha ekstra oynuyoruz. Çok anahtar anlarda çok destek oluyor ve bizim için çok önemli. Rakip üzerine baskı kurmak için de kullanıyoruz" dedi.

GÖKHAN KARATAŞ

