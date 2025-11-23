G.Saray şanssızlık ve tercih hatalarıyla ilk yarıyı çöpe attı. Neyse ki muhteşem üçlü devreye girdi.

Şanssızlık ve yanlışlarla dolu ilk 45 dakikayı çöpe atan Galatasaray’da geceyi bu üçlü kurtardı!

İlkay Gündoğan, Mauro İcardi ve Barış Alper Yılmaz…

Galatasaray rakibine pozisyon verse de ilk yarıda aslında gole yaklaştı ama çok şanssız bir ilk perde yaşadı.

Sahada önce Lemina sonra Singo sakatlandı! İki topu direkte patladı.

Bir de üzerine Okan Buruk’un hataları eklenince Gençlerbirliği öne geçerken Galatasaray’da endişe arttı!

Hoca işi zora soktu!

Okan Hoca rahat geçecek maçı Yusuf Demir tercihi ile kendi zora soktu!

Yusuf Demir’i oyuna alırken hoca ne hayal etti, ne düşündü gerçekten anlamak güçtü!

Yusuf Demir 3 kez gol yapabileceği pozisyonda her topu ezdi ve ‘bu şansı hak etmedim’ der gibiydi!

Neyse ki hatasında ısrar etmedi Okan Buruk ve profesör devreye, oyuna girdi!

İlkay gözlerin pasını sildi

Nasıl ki Yusuf Demir gözlerimizi kanattı ise İlkay Gündoğan ise o kanayan gözlerin pasını sildi!

Trabzon ve Kocaeli’de de gol atamayan, ilk yarıyı da boş geçen Galatasaray, İlkay’ın girişi ile oyun aklını kazandı. Ve 11 dakikaya 3 gol sığdırdı!

Mauro İcardi net, pür golcülüğünü zekası ile birleştirip iyi oynadı. Barış Alper soyadı gibi yılmadı, çok iyi mücadele etti, elindeki iki çatlağa rağmen oynadı ve golünü attı. Son darbe de İlkay’dan geldi!

Galatasaray derbi öncesi hata yapmadı!

Maçın adamı: Barış Alper Yılmaz

ALİ NACİ KÜÇÜK

